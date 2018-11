Nachbarstreit artet aus, Geschirr geht zu Bruch

Rund 200 Euro Sachschaden entstand am Mittwochmorgen an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Kathi-Baur-Straße. Hier brachte eine 23-Jährige geliehenes Geschirr ihrer 24-jährigen Nachbarin zurück, worauf diese das Geschirr an die Wohnungstür der jüngeren Mieterin warf. Der Nachbarschaftsstreit artete weiter aus, nachdem die beiden später im Treppenhaus aufeinandertrafen und die 24-Jährige ihre Nachbarin beleidigte. Sie erhält eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.