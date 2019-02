Nachbarschaftsstreit führt zu Drogen und Waffen

Wegen eines Nachbarschaftsstreits ist die Polizei am Mittwoch gegen 18.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus im Erlanger Stadtteil Bruck gerufen worden. Wie es im Pressebericht heißt, geriet eine 29-jährige Frau mit ihrem 39-jährigen Nachbarn vor dessen Wohnungstür derart in Streit, dass es zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten kam. Der Mann setzte dabei offensichtlich einen Regenschirm gegen die Frau ein; diese wiederum setzte sich mit Schlägen zur Wehr. Die Kontrahenten wurden jeweils leicht verletzt - eine ärztliche Betreuung war nicht nötig. Während der Anzeigenaufnahme stieg den Beamten aus den Wohnräumen des 39-Jährigen ein süßlicher Geruch in die Nase. In der Wohnung fanden die Polizisten schließlich mehrere Packungen sogenannter Kräutermischungen.

Neben den Rauschmitteln verwahrte der 39-Jährige eine Schreckschusswaffe und eine Luftdruckpistole. Das Rauschgift und die Waffen wurden von den Polizisten beschlagnahmt. Gegen die Streitparteien wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der 39-Jährige muss sich zudem nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz strafrechtlich verantworten. pol