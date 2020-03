Nachbarschaftshilfe ist eingerichtet

Die Stadt Burgkunstadt gibt bekannt, dass der nächste "Grüne Markt" am Donnerstag, 2. April, nach Absprache mit dem Landratsamt stattfinden wird, da hier primär die Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln im Vordergrund steht. Es ist wichtig, dass Hygienevorschriften und Abstandsregelungen von allen Besuchern eingehalten werden. In Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde hat die Stadt eine zentrale Nachbarschaftshilfe in die Wege geleitet. Im Vordergrund steht die Unterstützung und Hilfe bei Einkäufen von Lebensmitteln, Besorgung von Medikamenten und wichtigen Botengängen sowie notwendigen Arztbesuchen. Vor allem Ältere brauchten jetzt Hilfe, damit ihre Versorgung sichergestellt wird. Ab sofort können sich engagierte Bürger und Hilfesuchende an Vermittlungsstellen wenden. Stadt Burgkunstadt: Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 09572/38812 oder per E-Mail an rathaus@burgkunstadt.de; evangelische Kirchengemeinde / Pfarramt: Pfarrer Geyer, Telefon 09572/1579, Angelika Geyer, Telefon 0171/3435617. red