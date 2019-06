Nachbarschaftshilfe bei der Feuerwehr

Zum zweiten Mal legte eine gemischte Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Reutersbrunn zusammen mit jeweils einem Feuerwehrmann der FFW Eichelberg und der FFW Ebern die Leistungsprüfung in technischer Hilfeleistung ab.

Das Abzeichen in Bronze errangen: Markus Hartmann, Andreas Mölter, Stephan Göttel und Jürgen Beck. Silber ging an: Achim Dietz, Lorenz Dietz, Marcel Leibold, Matthias Puchner, Roland Schramm sowie an Winfried Walz.

Ein Besonderheit für die Wehr ist, dass sie ein Tragkraftspritzenfahrzeug besitzt, welches für derartige Einsätze und Aufgaben aber nicht ausgelegt ist. Um dennoch diese Weiterbildung und Leistungsprüfung durchführen zu können, wurde das Löschgruppenfahrzeug von der Feuerwehr Ebern zur Verfügung gestellt. Ausgebildet und auf die Prüfung vorbereitet wurden die Floriansjünger von Uwe Kern (FFW Junkersdorf). Die Abnahme der Leistungsprüfung erfolgte unter den kritischen Augen der Schiedsrichter Christian Kuhn (FFW Bramberg) Uwe Kern sowie Kreisbrandmeister Jonas Ludewig (FFW Rentweinsdorf). Der Kreisbrandmeister fand lobende Worte für die Truppe und meinte, dass es ein sehr guter Weg sei, sich gerade in Randbereichen weiterzubilden.

Gemeinschaftsgefühl

Wichtig und erforderlich sei es dabei zu verstehen, wie eine technische Hilfeleistung ablaufe und dass dies zwangsläufig auch einiges an Zeit in Anspruch nehme. Den erfolgreichen Tag ließ man zusammen mit den zahlreich erschienenen Zuschauern aus Reutersbrunn und Eichelberg in gemütlicher Runde ausklingen. Das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Miteinander waren nicht zu übersehen, man bildet auch auf diesem Gebiet ein Einheit. di