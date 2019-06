Nachbars beste Tipps für den eigenen Garten nutzen

Gartenfans können sich den Sonntag, 30. Juni, im Kalender markieren. Von 10 bis 17 Uhr findet dann der "Tag der offenen Gartentür" statt. In Mühlhausen, Uttenreuth und Heroldsberg können Hobbygärtner in vier Privatgärten schauen und sich Tipps für Gestaltung, Naturschutz und Gartenpflege holen.

Susanne und Bodo Heidingsfelder (Ringstraße 5, Mühlhausen) zeigen Besuchern gern, wie sie mit Natursteinmauern ihrem Garten Struktur geben. Im romantischen Ziergarten von Marion und Heinz Müller (Erlanger Str. 43, Uttenreuth) eröffnet Landrat Alexander Tritthart die Veranstaltung offiziell um 10 Uhr. Bei Elisabeth und Hans Hirschmann (Kleine Dorfstraße 4, Mühlhausen) kommen Rosenfans voll auf ihre Kosten. In dem kleinen Garten bildet eine Vielfalt an Rosen, Stauden und Sträuchern den Rahmen für eigene Keramiken der Besitzer. Und schließlich berichten Christine und Leonardo Resce (Stettenberger Weg 5, Heroldsberg) in ihrem Naturgarten gern über Gemüseanbau und Hühnerhaltung und zeigen, wie sie ihre Weiden- und Metallelemente eingesetzt haben.

Weitere Informationen dazu gibt es am Landratsamt bei Sachgebietsleiterin Jutta Sulzer (09193/50197-1920) und Angelika Schiffer (09193/50197-1921) vom Sachgebiet Gartenbau. red