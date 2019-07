Nachbarn in Franken und Thüringen rücken noch enger zusammen

Sonnebergs Landrat Hans-Peter Schmitz (links) und Tettaus Bürgermeister Peter Ebertsch beim Staatsempfang zum Tag der Franken am Gesellschaftshaus in Sonneberg. Sie sind sich einig, weitere bürokratische Hindernisse in der Region abbauen zu wollen. Im Hintergrund sind Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zu sehen (von links). Foto: K.- H. Hofmann