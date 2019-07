Forchheim vor 15 Stunden

Nachbar uriniert gegen Wohnungstür

Ein Nachbarschaftsstreit ist am Montag in Forchheim eskaliert. Am Abend klingelte ein 50-Jähriger an der Wohnungstür eines 59-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet. Da dieser nicht öffnete...