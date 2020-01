Nachbar rastet aus

Zu einem ungewöhnlichen Fall eines Nachbarschaftsstreits kam es am Mittwochnachmittag. Ein 39-Jähriger drang gewaltsam in die Wohnung seiner 19-jährigen Nachbarin ein und fing grundlos an, sie zu würgen. Ferner schlug er mit einem Brecheisen auf die Möbel der Frau ein. Bei Eintreffen der Streife war der Mann wieder in seiner Wohnung. Auch die Beamten schrie er an und bedrohte sie. Nur unter größter körperlicher Anstrengung war es den Beamten möglich, ihn zu fesseln. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.Er befindet sich in der Justizvollzugsanstalt. Die junge Frau und ein Polizist wurden durch den Beschuldigten leicht verletzt. pol