Nach zwei Pleiten zurück in die Erfolgsspur

Die Kegelsaison neigt sich dem Ende zu. Mit dem 16. Spieltag steht für die Bundesligakegler des SKK Gut Holz Zeil das vorletzte Heimspiel der Saison vor der Tür. Zu Gast auf der Zeiler Sportkegelanlage ist am Samstag das Team der TSG Kaiserslautern.

Damit reist der Tabellendritte der 2. Bundesliga an den Main. Das Team um Kapitän Sebastian Peter startete mit großen Ambitionen in die Saison. Im Vorfeld gab die Vereinsführung den Aufstieg in die 1. Bundesliga als großes Ziel aus. Doch besonders das erste Saisondrittel verlief alles andere als erhofft. Aus den ersten sechs Partien holten die Pfälzer lediglich zwei Siege. Während es zu Hause gegen Erlangen (6:2) und in Bamberg (6:2) Erfolge gab, kam man in Schweinfurt nur zu einem 4:4 und unterlag in Lorsch (3:5), zu Hause gegen Hirschau (2:6) und in Weiden (3:5).

In der Folge schien die TSG besser in Tritt zu kommen und feierte bis zum 15. Spieltag sieben Siege aus neun Spielen. Nur in Großbardorf (2:6) und in Hirschau (3:5) musste man beide Punkte abgeben. Mit 19:11 Punkten steht der dritten Tabellenplatz zu Buche. Die beiden Topteams aus Hirschau (26:4) und Großbardorf (25:5) sind dabei allerdings außer Sichtweite , Platz 3 scheint dem jungen Pfälzer Team sicher zu sein. Beim ersten Auftritt in Zeil wird die TSG alles daran setzen, den Vorsprung von vier Punkten auf den SKK Gut Holz Zeil (15:15) nicht kleiner werden zu lassen. Zuletzt sorgte man im Heimspiel gegen den SKC Weiden für Aufsehen, als man mit 3645 Kegeln eine Topleistung abrief, mit 8:0 gewann und die Gäste aus der Oberpfalz mit 477 Kegeln weniger auf die Heimreise schickte.

Pfaller: "Wollen wieder punkten"

Die Zeiler wollen nach zwei Pleiten in Folge wieder zurück in die Erfolgsspur. Zuletzt musste man zu Hause gegen Hirschau und in Bamberg jeweils mit 2:6 die Bahnen als Verlierer verlassen. Gegen die TSG Kaiserslautern soll sich dies nun wieder ändern, wie der Zeiler Kapitän Olaf Pfaller bestätigt: "Wir haben zuletzt in Bamberg gar nicht so schlecht gespielt, mussten nur aufgrund der individuellen Klasse den Gastgebern aus Bamberg den Sieg überlassen. Wenn man Spielern gegenübersteht, die zum erweiterten Kreis der ersten Mannschaften zählen, weiß man, dass man es sehr schwer haben wird. Und genauso ist es auch gekommen. Die Weltklasse-Ergebnisse von Thomas Müller (631 Kegel) und Christopher Wittke (630 Kegel) haben den Ausschlag gegeben. Mit der Leistung meiner Mannschaft in Bamberg bin ich dennoch zufrieden. In der einwöchigen Spielpause haben wir weiter intensiv an unserem Spiel gearbeitet und wollen nun zu Hause wieder punkten."

Den Zeilern ist der Klassenerhalt inzwischen nur noch rechnerisch zu nehmen. Auf einen möglichen Abstiegsplatz 8 hat Gut Holz Zeil, bei drei verbleibenden Partien, vier Punkte Vorsprung. Mit einem Sieg am Samstag könnte die Truppe um Kapitän Olaf Pfaller im Heimspiel gegen die TSG Kaiserslautern wohl auch den letzten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und das Thema Abstieg ausräumen. Spielbeginn auf der Zeiler Sportkegelanlage ist um 13 Uhr. gö