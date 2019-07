Nach Zusammenstoß 10 000 Euro Schaden

Eine 44-jährige Ford-Fahrerin wollte am Mittwoch um 13.10 Uhr von der Coburger Straße über die Kreuzung Köstner Straße und Bgm.-Dr.-Hauptmann-Ring. Als sie diese bei Grünlicht berquerte, fuhr ihr von rechts aus dem Bgm.-Dr.-Hauptmann-Ring kommend eine 29-jährige Skoda-Fahrerin in die Beifahrerseite. Bei der Kollision wurden vier Personen in den Fahrzeugen leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Lichtenfels gebracht. Der Unfallschaden liegt bei rund 10 000 Euro.