Nach zehn Minuten war die Tür beschädigt

Einen Schaden an der hinteren Tür der Fahrerseite hinterließ ein bisher unbekannter Unfallverursacher an einem auf Parkplatz des Edeka-Marktes in der Josef-Fösel-Straße geparkten Auto. Die Besitzerin hatte ihren silbernen Seat Toledo am Freitagvormittag gegen 8.30 Uhr dort abgestellt. Bereits innerhalb von etwa zehn Minuten muss es dann zur Beschädigung gekommen sein. Der Sachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen. pol