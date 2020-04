Nach zehn Jahren neuer Dirigent für Jugendblaskapelle

Die Jugendblaskapelle Hollfeld konnte einen neuen musikalischen Leiter für sich gewinnen. Bei der Hauptversammlung stellte sich der neue Dirigent Jonas Bohlein vor.

Zunächst erwähnte Vorsitzender Georg Görl einige Höhepunkte des vergangenen Jahres. Am Wertungsspiel in Forchheim nahm die Jugendblaskapelle in der Mittelstufe "mit sehr gutem Erfolg" teil, bei zwei Hochzeiten von Mitspielern wurde ein Ständchen zum Besten gegeben und das Jahreskonzert im November sei wieder ein voller Erfolg gewesen.

Das war zugleich auch der letzte Auftritt der Jugendblaskapelle Hollfeld mit dem bisherigen Dirigenten Eckhard Bosch, der sich nach über zehn Jahren neuen Aufgaben widmet.

Mit einem erweiterten Repertoire im Bereich der Unterhaltungsmusik sei die Jugendblaskapelle gut aufgestellt. Die große Stärke der Kapelle sei es, dass sie sowohl in der Unterhaltungsmusik als auch in der konzertanten Blasmusik gut aufgestellt sei. Diesen Weg wolle man weitergehen. Der 20-jährige Bohlein kommt aus dem Raum Bamberg und studiert an der Berufsfachschule in Sulzbach-Rosenberg im Hauptfach Tuba und absolviert gerade einen Dirigentenlehrgang. Er möchte die Vielseitigkeit der Jugendblaskapelle intensiv mitgestalten und immer wieder verschiedene Literaturen auflegen. red