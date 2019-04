Nach Wildunfall: Auto nicht mehr fahrbereit

Eine 23-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstag gegen 20.30 Uhr von Bad Kissingen in Richtung Albertshausen auf der Staatsstraße 2291, als plötzlich ein Reh über die Straße rannte. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, und es kam zum Zusammenstoß. Das Reh flüchtete in den Wald und war nicht mehr auffindbar. Die Fahrerin wurde nicht verletzt, allerdings war ihr Auto nicht mehr fahrtüchtig. Die Reparatur wird rund 1500 Euro kosten, schätzt die Polizei. pol