Nach Wanderung gibt es Kesselfleisch

Der Kegelclub (KC) "Die Altdeutschen" Zeil lädt seine Mitglieder für den Samstag, 9. März, zum Kesselfleischessen bei Bernhard Mahr in Krum ein. Die Wanderer starten um 14.30 Uhr am Gasthaus War-muth in Zeil. Einkehr bei Bernhard Mahr ist ab 16 Uhr. red