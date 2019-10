Der Gemeinderat Theres hält am Donnerstag, 24. Oktober, eine Sitzung. Die Räte treffen sich um 17 Uhr am Steinberg (Einmündung links nach Ruheforst) zur Waldbegehung. Dabei geht es um den Antrag von Gemeinderat Uwe Stühler für eine nachhaltige Waldwirtschaft im Gemeindewald. Anschließend wird die Sitzung im Feuerwehrhaus in Obertheres fortgesetzt. Dort geht es um den Neubau einer Maschinen-Unterstellhalle mit Nutzung als Getreidelager in Untertheres. red