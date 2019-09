Am Mittwochnachmittag ist es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Gewerbepark Gräfenberg und Gräfenbergerhüll zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer leitete fälschlicherweise in einer Rechtskurve eine Vollbremsung ein und rutschte hierbei in den Gegenverkehr. Hierbei touchierte er einen entgegenkommenden Traktor am linken Hinterreifen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20 000 Euro.