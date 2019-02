Nach vier Pleiten ist ein Heimsieg Pflicht

In der 1. DCU-Kegler-Bundesliga gehen für den PSV Franken Neustadt (11. Platz und 6:28 Punkte) langsam die Lichter aus. Im Heimspiel gegen die SG Lampertheim (9. / 10:24) sieht Jürgen Bieberbach sein Team, erstmals nach langer Zeit, wieder auf Augenhöhe oder sogar leicht in der Favoritenrolle.

1. DCU-Bundesliga

PSV Franken Neustadt - SG Lampertheim

"Nach vier Niederlagen am Stück wollen wir am Samstag endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis. Wir sind trotz der schwachen Serie immer noch motiviert und wollen die Saison bestmöglichst abschließen", erklärt Neustadts Spielführer.

Nicht mitwirken werden dabei Dietmar Gäbelein und Thorsten Kockmann, die beide aus privaten Gründen aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung stehen. Dafür wird Sascha Hammer auf jeden Fall spielen. Er zeigte stark ansteigende Form in Haibach und will dies endlich auch auf der Heimbahn abrufen.

Wieder mal wird entscheidend sein, ob der PSV mindestens drei Spieler stellt, die Zahlen über 960 auf die Platte bringen. "Ein Heimsieg gegen Lampertheim ist Pflicht", Neustadts Startspieler und Schnittbester, Michael Moosburger, fordert von seinen Mitspieler Körperspannung und Konzentration. An seiner Seite wird Bastian Bieberbach auflaufen, ehe in der Mitte Sascha Hammer und Jürgen Bieberbach agieren. Am Schluss sollen es Jochen Geiger und Michael Lohrer richten. nh