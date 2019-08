Nach Vandalismus: Gemeinde informiert

Nach der bereits aufgeklärten Serie von Vandalismus-Straftaten vom vergangenen Wochenende lädt die Marktgemeinde geschädigte Bürger zu einer Informationsveranstaltung ins Rathaus ein. Im Ortsgebiet Hirschaid hatten zwei junge Männer in der Nacht vom 3. auf den 4. August Gebäude, Fahrzeugen, etc. mit Farbe besprüht und beschädigt. Die Polizei hat die Täter bereits ermittelt. "In einer Informationsveranstaltung möchten wir alle durch die Vandalismusschäden betroffenen Bürgerinnen und Bürgern über mögliche zivilrechtliche Regressansprüche aufklären", teilt Bürgermeister Klaus Homann (CSU) nun mit. Die Gemeinde lädt deswegen am morgigen Dienstag, 13. August, um 18.30 Uhr in den großen Sitzungssaal des Rathauses ein. Zwei Rechtsanwälte werden über die grundsätzlichen Verfahrensschritte informieren. red