Nach Unfallflucht schnell ermittelt

Ziemlich schnell ermitteln konnte die Polizei am Montag einen 28-Jährigen, der Unfallflucht begangen hatte. Kurz nach 15 Uhr touchierte er beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß in der Salinenstraße geparkten Pkw. Ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 600 Euro zu kümmern, fuhr er weiter. Ein Zeuge hatte aber den Unfall beobachtet und sich sein Kennzeichen gemerkt. Deshalb konnte ihn die Polizei schnell ausfindig machen. Auf den 28-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu, heißt es im Bericht der Polizei-Inspektion Bad Kissingen. pol