Nach Unfallflucht: grüner Nissan gesucht

Zwei mobile Verkehrszeichen und eine Hauswand wurden Sonntagnacht in der Zeit zwischen 0.55 und 1.05 Uhr, in der Gosberger Straße 14 von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Obwohl er dabei einen Schaden von ca. 500 Euro verursachte, entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne den Vorfall zu melden. Die Polizei Forchheim hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang einen grünen Nissan, der im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt sein dürfte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. pol