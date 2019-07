Nach Unfall sucht Polizei nach Zeugen

Am Montag gegen 14 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Zeil und Knetzgau ein Unfall zwischen einem schwarzen Kombi und einem Kleinkraftrad. Dabei wurde der 80-jährige Mofafahrer so schwer verletzt, dass er per Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden musste. Der Kombifahrer entfernte sich zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt werden. Zur Aufklärung des Unfallhergangs werden Personen, denen der Wagen oder das Kleinkraftrad aufgefallen ist, gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck, Ruf 09722/9444-0, zu melden. red