Nach Unfall richtig verhalten

Beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Hammelburg stieß ein 76-Jähriger mit seinem Pkw gegen einen geparkten Opel. Zunächst wartete der Unfallverursacher vor Ort auf den Geschädigten. Als nach geraumer Zeit niemand zu dem Fahrzeug kam, meldete er den Unfall bei der Polizeiinspektion Hammelburg. An dem Opel entstand ein geringer Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. Der Fahrzeughalter wird von der Polizei verständigt. pol