Nach Unfall: Polizei sucht Radfahrer

In der Alten Dorfstraße in Neuses kam es am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Ford war in der Alten Dorfstraße in Fahrtrichtung Süden unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Hummendorfer Straße geradeaus in Richtung Frankenstraße fahren. An der Kreuzung gilt "rechts vor links". Ein von links kommender Radfahrer missachtete die Vorfahrt der Frau und fuhr ihr ins Fahrzeug. Der Mann fiel auf die Motorhaube und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Radfahrer äußerte, dass es ihm gut gehe und dass er nach Hause müsse. Danach stieg er auf sein Rad und fuhr davon. Die Personalien des Unfallbeteiligten sind deshalb zurzeit unbekannt. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 65 Jahre, schlank, 1,80 Meter groß. Der Mann sprach fränkisch und trug schwarze Handschuhe. Er war mit einem silberfarbenen Herren-Stadtrad mit braunen Griffen unterwegs. Hinweise zum Radfahrer nimmt die Polizei Kronach unter Telefon 09261/5030 entgegen.