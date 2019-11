Nach Unfall: Polizei sucht Fahrzeug

Wie bereits berichtet, fuhr am Donnerstag, 14. November, ein 19-Jähriger gegen 20 Uhr in der Kasernenstraße in Richtung Schotterparkplätze. Beim Linksabbiegen, am Ende der Kasernenstraße, beschleunigte der Fahrer des auf Handgas umgebauten Fahrzeuges nach Polizeiangaben aus Versehen und kam von der Fahrbahn ab. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Wie die Ermittlungen der Polizei nun ergeben haben, war an dem Unfall wohl ein weiteres, bislang unbekanntes, Fahrzeug beteiligt. Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/ 714 90 zu melden. pol