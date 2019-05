Nach Unfall mit Kennzeichen geflüchtet

Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro am Pkw sowie 500 Euro an Zaun und Mauer entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am 1. Mai in der Münnerstädter Straße in Strahlungen ereignet hat. Gegen 2.50 Uhr kam ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Daimler von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Gartenzaun. Er ließ den Pkw vor Ort, nahm aber das hintere Kennzeichen mit. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Neustadt, Tel.: 09771/ 6060 . pol