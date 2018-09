Nach Unfall mit dem Helikopter in die Klinik

Ein 45-Jähriger fuhr am Mittwochmittag auf der Kreisstraße 17 von Brauersdorf in Richtung Einmündung zur B 85. Als er auf die Hauptstraße nach links einbog, übersah er den von rechts kommenden vorfahrtberechtigten Pkw eines 58-Jährigen. Der 58- Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzt insgesamt 6000 Euro.