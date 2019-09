Nach Unfall ins Krankenhaus

Nach einem Auffahrunfall in Aura mussten am späten Sonntagnachmittag beide Fahrzeugführer ins Krankenhaus. Die Fahrerin eines Opels wollte nach links in eine Einmündung abbiegen und hielt ihr Fahrzeug deshalb an. Dies erkannte der Fahrer eines nachfolgenden BMW offenbar zu spät, so dass es zu einem Auffahrunfall kam. Die Opel-Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des BMW hatte nach dem Unfall gesundheitliche Probleme und musste ebenfalls ein Krankenhaus aufsuchen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 8000 Euro. pol