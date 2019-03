Nach Unfall geflüchtet

Eine unangenehme Überraschung erlebte der Besitzer eines auffällig grünen Toyota Landcruiser, als er Mittwochnachmittag in der Gummistraße zu seinem Fahrzeug zurückkam. Der 53-jährige Kulmbacher hatte seinen Wagen am Montagmorgen abgestellt und musste nun feststellen, dass es an der Front beschädigt war. Vermutlich war das Auto beim Ein- oder Ausparken gerammt worden. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kulmbach, Telefon 09221/6090, in Verbindung zu setzen. pol