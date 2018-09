Nach Unfall geflüchtet: Beweis auf Dash-Cam

Am Dienstag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Strecke zwischen Zahlbach und Stralsbach auf der KG 15. Ein unbekannter Fahrer fuhr mit seinem roten Toyota von Stralsbach kommend in Richtung Zahlbach, geriet auf die Gegenfahrbahn und berührte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Audi. Der Fahrer des beschädigten Audi wartete noch kurz an der Unfallstelle, der unbekannte Unfallverursacher fuhr jedoch weiter. Pech für den Unfallverursacher: das Unfallgeschehen wurde von dem Geschädigten mit einer Dash-Cam aufgenommen. Zudem befand sich ein Fahrzeugteil des Unfallverursachers an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen, die jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt, bittet, dass sich der Unfallverursacher und weitere Zeugen zum Hergang unter der Tel.: 0971/714 90 melden. pol