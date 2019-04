Nach Unfall geflohen: 3000 Euro Schaden

Nach einer Unfallflucht am Ostersonntag zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr sucht die Polizei nun Zeugen: Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz am Friedhof in Forth. Ein dort geparkter silberfarbener Audi wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der hinteren rechten Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09131/760-514, bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land zu melden.

Unfallflucht