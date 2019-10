Nach Unfall folgt auch noch Anzeige

Drei demolierte Autos und eine beschädigte Hauswand sind die Bilanz eines Unfall am Samstagmorgen in Ramsthal. Eine 47-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte, als sie mit ihrem Fahrzeug aufgrund eines gesundheitlichen Problems nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand stieß. Der Pkw wurde dann dort abgewiesen, überfuhr einen Grünstreifen und beschädigte anschließend noch zwei weitere Fahrzeuge, die dort am Fahrbahnrand geparkt waren. Die Unfallverursacherin ließ dann den Eigentümer der beschädigten Hauswand verständigen. Da jedoch die Verständigung der Besitzer der beiden beschädigten Fahrzeuge bzw. der Polizei unterblieb, erhält die Unfallverursacherin nunmehr eine Anzeige wegen Unfallflucht. Der Gesamtschaden bei dem Unfall beträgt schätzungsweise ca. 10 000 Euro. pol