Am Dienstagmorgen hat ein 74-jähriger Ford-Fahrer in Forchheim beim Abbiegen in die Willy-Brandt-Allee einen von links kommenden 27-jährigen Opel-Fahrer übersehen, welcher vorfahrtsberechtigt war. Der Senior kam nach dem Unfall erst nach weiteren 30 Meter am Fahrbahnrand zum Stehen, nachdem er einen Radweg überquert hatte und nur durch ein Metallgitter aufgehalten werden konnte. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 13 000 Euro.