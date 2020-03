Nach Unfall einfach weggefahren

Ein 33-jähriger Mann war am Montag gegen 16.30 Uhr mit seinem schwarzen VW in der Lindauer Straße in Richtung Kulmbach unterwegs. In einer Engstelle kam es im Begegnungsverkehr zu einem Streifvorgang mit einem silberfarbenen VW Golf, an dessen Steuer eine etwa 50 Jahre alte Frau saß.

Bei dem Unfall wurde der linke Außenspiegel des Mannes beschädigt. Die Frau hielt kurz an, begutachtete ihren Schaden und fuhr danach weiter, ohne Angaben zu ihrer Person gemacht zu haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Die Polizei Kulmbach hat die Ermittlungen wegen der Unfallflucht aufgenommen und bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Gesucht wird unter anderem der Fahrer eines dunklen SUV, der wohl hinter dem silberfarbenen VW fuhr. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09221/6090 zu melden. pol