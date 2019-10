Nach Unfall einfach nicht gekümmert

Am Freitagnachmittag fuhr eine 40-jährige Frau mit ihrem VW-Bus von Steinbach in Richtung Haßlach bei Teuschnitz. Als ihr ein weißer Kleintransporter auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam, leitete sie ein Ausweichmanöver ein, konnte aber trotzdem einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Form eines abgerissenen Spiegels und Kratzer im Lack der Fahrertür. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1200 Euro. Der Unfallverursacher, bei dem es sich möglicherweise um einen Paketzusteller gehandelt haben könnte, meldete sich nicht und ist flüchtig. Auch sein linker Außenspiegel könnte beschädigt worden sein. Hinweise erbittet die Polizei Ludwigsstadt unter Tel: 09263/975020.