Nach Unfall doch noch die Flucht ergriffen

Am Kreisverkehr des Gewerbegebiets Hausen musste eine 21-jährige Ford-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender Mercedes-Fahrer zu spät und fuhr auf. Die beiden Unfallbeteiligten verständigten sich zunächst per Handzeichen. Nachdem die Geschädigte vergeblich an einem Parkplatz der nahe gelegenen Bäckerei wartete, hob der Fahrer des roten Mercedes, der als etwa 60 Jahre alt, 1,75 Meter groß und kräftig beschrieben wurde, sein Kfz-Kennzeichen auf und entfernte sich, ohne die notwendigen Feststellungen nach einem Unfall zu treffen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim, Telefon 09191/7090-0.