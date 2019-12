Nach Unfall aus dem Staub gemacht

Im Laufe des Freitags wurden gleich drei Unfallfluchten bei der Forchheimer Polizei zur Anzeige gebracht.

So wurde am Mittwochvormittag ein in der Breitenlohestraße geparkter Fiat an der linken Fahrertür beschädigt. Der Schaden wird hier auf rund 1000 Euro beziffert.

Ein Schaden von rund 500 Euro entstand am Freitagnachmittag an einem in der Thurner Straße in Hausen geparkten Ford-Kleintransporter, der dort ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. An diesem Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel abgefahren.

Schließlich wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Forchheimer Süden ein geparkter Hyundai im Laufe des Freitagnachmittages an der hinteren Stoßstange beschädigt. Auch hier wird der Schaden auf rund 1000 Euro beziffert. In allen drei Fällen flüchtete der Unfallverursacher. Hinweise erbittet die Polizei Forchheim.