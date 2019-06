Ein bislang Unbekannter fuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrzeug gegen einen in der Ivo-Hennemann-Straße 1 abgestellten Pkw-Anhänger und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern.