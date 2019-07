Nach Unfall abgehauen

Einen Verteilerkasten und eine Mauer hat ein bisher Unbekannter in Maßbach angefahren. Am Freitagmorgen, kurz nach 10 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die Sailergasse und wollte nach rechts in die Neue Straße einbiegen. Hierbei nahm der unbekannte Fahrzeugführer einen zu engen Bogen und blieb mit der rechten Pkw-Seite an der Hausecke sowie einem Verteilerkasten hängen. Der oder die Fahrerin setzte kurz zurück und fuhr dann unverrichteter Dinge in Richtung Rothhausen davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Eine aufmerksame Zeugin konnte den Unfall beobachten und das Fahrzeug als silbernen Pkw, Marke und Typ unbekannt, mit "SW-C..."- Kennzeichen beschreiben. Eine Fahndung nach dem Unfallflüchtigen verlief ergebnislos.

Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Der vorgenannte silberne Pkw dürfte auf der Beifahrerseite erheblich beschädigt sein. Wer ein solches beschädigtes Fahrzeug sieht, möge sich mit der Polizeidienststelle in Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung setzen. pol