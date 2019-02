Nach Unfall abgehauen

Auf der Staatsstraße zwischen Neuenreuth am Main und Thurnau ereignete sich am Mittwoch gegen 18.40 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher, der wohl zu weit links fuhr, streifte mit seinem Wagen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Statt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der unbekannte Fahrer in Richtung Neuenreuth am Main. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 09221/6090 bei der Polizei in Kulmbach zu melden. pol