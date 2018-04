Nach Umleitung an der Bahnbrücke Kersbach warten Ampeln und Stau

Zum Bericht "Bahnbrücke am ,Kreuz' gesperrt" vom 7. April:



Seit vergangenem Freitag ist mit der Sperrung der ICE-Brücke auf der Staatsstraße 2243 eine der Hauptverkehrsadern des Forchheimer Oberlandes in die große Kreisstadt beziehungsweise auf die Autobahn 73 bis voraussichtlich 19. Mai unterbrochen.

Zwar wurde von den zuständigen Behörden eine Umleitung eingerichtet, die aber, besonders zu den Stoßzeiten, bei weitem nicht den Verkehrsströmen gewachsen ist und zusätzlich ihre Tücken hat. Wenn man früh zur Rush-Hour von Gosberg kommend der offiziellen Umleitung folgt, wird man vom Kersbacher Kreisel auf der St 2243 Richtung Kersbach geleitet. Dort erwartet einen am Ortseingang eine Ampel, an der sich bereits der erste Stau bildet. Danach geht es über die Bahnhofstraße, wo ebenfalls gebaut wird, und über die neue Eisenbahnbrücke (ebenfalls Baustelle) weiter zur Staatsstraße 2244, wo wieder eine Ampel auf die Pendler wartet. Hier hat man nach einer längeren Wartezeit die Wahl, ob man nach links Richtung Erlangen zur Autobahnauffahrt Baiersdorf-Nord möchte und dann vorm Hausener Kreisel und anschließend vor der Autobahnauffahrt im Stau steht, wo einen wieder eine Ampel erwartet, oder ob man nach rechts Richtung Forchheim will und dann vor dem Breitweidig-Kreisverkehr erneut im Stau steht.

Hat man sich dann tatsächlich am Obi vorbei bis zur nächsten Kreuzung Richtung Innenstadt vorgekämpft, hat man erneut die Wahl, ob man geradeaus weiter über die Äußere Nürnberger Straße (Stau inklusive) gen Innenstadt fährt oder ob man alternativ nach rechts abbiegt und über die Franz-Josef-Strauß-Straße wieder auf die Willy-Brandt-Allee zurückfährt. Hier erwartet einen dann allerdings an der Abzweigung zur Dieselstraße schon die nächste Schikane, wo die Linksabbiegerspur aufgrund einer Baustelle gesperrt ist: Wenn man aus dem Wiesenttal beziehungsweise der Fränkischen Schweiz kommt, könnte man als Alternative ja auch die Bayreuther Straße nehmen. Diese ist aber zu den Stoßzeiten auch ohne Brückensperrung aufgrund der unzähligen Ampeln ohnehin schon stark belastet und kann die zusätzlichen Fahrzeuge gar nicht verkraften. So mancher Autofahrer, der in die Innenstadt will, biegt dann genervt rechts ab und möchte über den "Höhenroutenschleichweg" via Rotbrunnen-, Breitenlohe-, Katzensteinstraße zur Hainbrunnenstraße abkürzen. Hier hat er aber die Rechnung ohne den Wirt, sprich die Baustellen, gemacht.

Die Auflistung von Baustellen in und um die große Kreisstadt Forchheim ließe sich zurzeit wohl beliebig verlängern und ist schon fast eine wahre Meisterleistung. Da stellt sich dem genervten Landkreisbürger doch die Frage, ob die zuständigen Behörden nicht in der Lage sind, die Baumaßnahmen zu koordinieren und untereinander abzustimmen. Auch könnte man ja "richtige Umleitungsstrecken" bzw. alternative Routen ausweisen, auf denen die Ampeln anders geschaltet oder die Vorfahrtsregelungen temporär geändert sind. Wozu gibt es diese Ämter eigentlich? Oder ist das Baustellenchaos von Behördenseite aus gewollt, um den gottesfürchtigen Pendlern aus dem Forchheimer Oberland und der Fränkischen Schweiz ein paar zusätzliche kontemplative Stunden im Stau zu ermöglichen....?



Edwin Rank

Weingarts