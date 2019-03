Nach Überschlag leicht verletzt

Auf der Staatsstraße 2281 war am Donnerstagnachmittag eine 26-jährige Opel-Fahrerin in Richtung Stettfeld unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie kurz nach der Abzweigung Lauter nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und überschlug sich. Dabei wurde ein Telefonmast vollständig beschädigt. Die junge Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro. pol