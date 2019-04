Nach Überschlag ins Krankenhaus

Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet am Mittwochnachmittag eine 78-Jährige mit ihrem Ford auf der B 22 ins Bankett. Sie streifte Verkehrszeichen und Leitpfosten, prallte gegen einen Durchlauf und überschlug sich. Glücklicherweise erlitt die Rentnerin nur leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 20 000 Euro.