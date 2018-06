Nach Tanz- und Betsaal: Jubiläum der Kirche in Siegritz

In der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde wird gefeiert: Die Filialkirche St. Johannes in Siegritz bei Heiligenstadt (Kreis Bamberg) feiert den 20. Jahrestag ihrer Einweihung. Zugleich wird der Kirchenchor, der anlässlich der Kirchenweihe gegründet wurde, 20 Jahre alt.Die Geschichte der Kirche ist äußerst interessant. Ein evangelisch-lutherischer Gemeindeverein bildete sich im Jahr 1929 und kaufte einen Tanzsaal auf, gestaltete diesen um zu einem Betsaal. Eine große öffentliche Wahrnehmung gab es, als anlässlich der Renovierung im Jahr 1997 der Betsaal in einer Nacht- und Nebelaktion ohne Genehmigung abgerissen und ein neues Gebäude errichtet wurde.Als schließlich alle erforderlichen Hürden genommen waren und die Genehmigungen vorlagen, wurde mit Fleiß und Liebe weitergebaut und das Grundstück gestaltet. Das Gebäude hat den Status Kirche bekommen und ist eine Filialkirche der evangelischen Gemeinde Heiligenstadt. Die individuelle Innengestaltung der Kirche spiegelt den starken Bezug der Siegritzer zu ihrer Kirche wider.Vom 22. bis 24. Juni feiert die Kirchengemeinde in enger Gemeinschaft mit der freiwilligen Feuerwehr die besondere Kirchweih. Am Freitag wird es um 18.30 Uhr ein Kirchenkonzert geben, bei dem der Kirchenchor unter Leitung von Hans Knauer und der Organist Hans Scheuering zu hören sind. Am Sonntag gibt es um 9.30 Uhr einen feierlichen Gottesdienst mit Kirchenchor und dem Posaunenchor Heiligenstadt (Leitung Martin Wretschitsch), nachdem der Posaunenchor ab 8.45 Uhr den Weckruf in Siegritz geblasen hat.An allen Tagen ist nach den Veranstaltungen in der Kirche Kirchweihbetrieb rund ums Schützenhaus. Am Samstagabend werden der Kirchweihbaum aufgestellt und das Johannisfeuer entzündet. Am Sonntag wird weitergefeiert. Das Fest wird mit dem Schlusssegen durch Dekan Günther Werner um 17 Uhr beendet. red