Ein Radfahrer war am Freitagvormittag mit seinem E-Bike in der Von-der-Tann-Straße unterwegs. Er fuhr Richtung Stadtzentrum. Als er an einer abschüssigen Kreuzung bremsen wollte, stürzte er alleinbeteiligt vom Rad und zog sich Gesichtsverletzungen zu, welche im Krankenhaus versorgt werden mussten. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden. Glücklicherweise trug der Mann einen Fahrradhelm, wodurch noch schwerere Verletzungen verhindert wurden. pol