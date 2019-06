Nach Sturz: Radfahrer schwer verletzt

Zum Verhängnis wurde einem Radler am Mittwoch, gegen 11.45 Uhr, der feuchte Untergrund auf dem Radweg Richtung Kläranlage. Wie die Polizei schreibt, war ein 57-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf der Würzburger Straße unterwegs. Er bog nach rechts auf einen Radweg ab, fuhr in Richtung Kläranlage und kam durch eine feuchte Stelle am Boden ins Schlittern. Er versuchte noch zu bremsen, jedoch ohne Erfolg. Der Mann stürzte über seinen Lenker zu Boden und verletzte sich schwer. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. pol