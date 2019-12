Nach Streit mit Bekannten in die JVA

Ein 37-Jähriger flüchtete sich am späten Mittwochabend zu einem Ehepaar, weil er angeblich von vier Bekannten geschlagen und bedroht worden sei. Als die Streife eintraf, stellte sich heraus, dass der 37-Jährige keinerlei Verletzungen aufwies und es wohl lediglich zu einer verbalen Streitigkeit gekommen war. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle sowie mehrere Fahndungen vorlagen. Der 37-Jährige wurde festgenommen und am Folgetag in eine Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung seiner offenen Haftstrafen verbracht.