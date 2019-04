Nach Streit: Eine Nacht in der Zelle

Zu einem Streit zwischen mehreren alkoholisierten Mitbewohnern ist die Polizei am Freitag, kurz nach Mitternacht, in die Eichstraße gerufen worden. Während der Anwesenheit der Polizeibeamten ging ein 47-jähriger Mann plötzlich auf einen Mitbewohner zu und zeigte sich verbal dermaßen aggressiv, dass er, um eine weitere Eskalation zu verhindern, in Gewahrsam genommen wurde. Der Mann verbrachte die Nacht dann in einer Zelle der Polizeiinspektion Hammelburg. Aufgrund von Sprachschwierigkeiten und des Alkoholisierungsgrades aller Beteiligter konnte der Grund für den Streit nicht geklärt werden, so die Polizei. pol