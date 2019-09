Nach Spiegelklatscher einfach weitergefahren

Zu einem sogenannten Spiegelklatscher kam es am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Unterführung in der Coburger Straße. Hier fuhr eine 46-Jährige mit ihrem 1er-BMW stadtauswärts, als sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Der Unfallgegner oder die Unfallgegnerin fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/95200 mit der Polizei-Inspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.