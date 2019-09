Die Tiefbauverwaltung des Landkreises Haßberge teilt mit, dass die Kreisstraße HAS 19 ab Montag, 9. September, in der Ortsdurchfahrt von Steinbach wegen Straßenbauarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt wird. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 30. November. Der Verkehr in Fahrtrichtung Schönbach wird für den ersten Bauabschnitt zwischen dem Weg zum Sportplatz und "Am Pfaffenberg" über den Kreisverkehr Ebelsbach umgeleitet.Die Umleitung ist ausgeschildert. red