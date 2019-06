Am Mittwochabend hat ein 17-Jähriger am Paradeplatz in Forchheim einen 19-Jährigen aufgrund einer vorausgegangenen Auseinandersetzung zur Rede stellen wollen. Im Verlauf dieses Streits wurde dem Jüngeren derart ins Gesicht geschlagen, dass er vom Rettungswagen mit Schürfwunden an Nase und Augen ins Klinikum gebracht wurde. Auch sein älterer Kontrahent zog sich an der linken Hand durch den Schlag eine Verletzung zu und musste ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt werden. pol